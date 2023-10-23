Ученые выявили связь между реакцией на страх и негативными чертами личности

Ученые из Виннипегского университета в Канаде в ходе в ходе исследований электромиографии выяснили, что люди с более выраженными темными чертами личности, в первую очередь психопатией и садизмом, как правило, имеют притупленные реакции на испуг.
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