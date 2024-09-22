Politico: на выборах в Бранденбурге решается судьба Олафа Шольца

Там проходят выборы в ландтаг. Эксперты исходят из того, что результаты голосования в этой федеральной земле предрешат судьбу партии СДПГ на ближайшие годыСудьба Олафа Шольца может решиться в федеральной земле Бранденбург.
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