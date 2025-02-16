Радиообмен между бойцами из Бурятии в зоне СВО ведется на бурятском языке, следует из репортажа ГТРК «Россия», который 16 февраля выложил глава республики Алексей Цыденов в своем официальном Телеграм-канале.
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