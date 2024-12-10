Зеленский требует у Запада дюжину дополнительных ЗРК Patriot

Владимир Зеленский потребовал у Запада передать Украине еще 10-12 систем ПВО Patriot. Об этом он заявил в ходе встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии