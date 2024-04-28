Выставка современной фотографии открылась в Нижнем Новгороде

В «Русском музее фотографии» открылась выставка современной фотографии «Красота момента». Великолепные женские портреты, танцующие девушки, космонавты, необычные виды города, запечатлённые с высоты, и даже пушистые песики – современные фотографы могут найти красоту во всём.