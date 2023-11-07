КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Барыса», «Салават» примет «Сочи», ЦСКА против «Трактора»

«Салават Юлаев» примет «Сочи», ЦСКА – «Трактор». Фонбет Чемпионат КХЛ Барыс – Ак Барс Дата проведения 7 ноября, 16.
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