Ткачев о приезде Ниманна в Москву: «До Трампа это было невозможно, в нашу сторону никто не смотрел. Как только Дональд стал президентом – открылась дорога»

18-й номер рейтинга ФИДЕ Ханс Ниманн принимает участие в турнире «Аэрофлот опен» в Москве. «Просто факт: с приходом Дональда Трампа сначала допускают юношеские сборные до участия во всех соревнованиях под эгидой ФИДЕ.