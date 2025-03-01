Ткачев о приезде Ниманна в Москву: «До Трампа это было невозможно, в нашу сторону никто не смотрел. Как только Дональд стал президентом – открылась дорога»

18-й номер рейтинга ФИДЕ Ханс Ниманн принимает участие в турнире «Аэрофлот опен» в Москве. «Просто факт: с приходом Дональда Трампа сначала допускают юношеские сборные до участия во всех соревнованиях под эгидой ФИДЕ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии