Врач Бобровский: вредны кисломолочные продукты с сахаром и консервантами

Не все кисломолочные продукты одинаково полезны, несмотря на содержание в них пробиотиков, антиоксидантов и витаминов, сообщил доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский.
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