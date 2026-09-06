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Газета.ру

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"Финуслуги": средняя ставка по вкладам на три месяца за лето выросла до 13,85%

"Финуслуги": средняя ставка по вкладам на три месяца за лето выросла до 13,85%

За лето 12 из 20 крупнейших российских банков повысили ставки по трехмесячным вкладам. Максимальная прибавка достигла 5,5 процентного пункта.

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