"Финуслуги": средняя ставка по вкладам на три месяца за лето выросла до 13,85%

За лето 12 из 20 крупнейших российских банков повысили ставки по трехмесячным вкладам. Максимальная прибавка достигла 5,5 процентного пункта.
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