Только хардкор: отзывы водителей УАЗ «Хантер»

Михаил ТатарицкийВозраст: 33 годаВодительский стаж: 10 лет В западной автомобильной культуре среди любителей скорости распространены ультимативные суперлегкие спорткары: Zenos E10S, Caterham Seven и другие.
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