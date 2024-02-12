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Теперь ученые знают, почему вымерли динозавры

66 миллионов лет назад с Земли исчезли последние динозавры. Ученые все еще пытаются понять, почему. Но новые окаменелости абелизавров из Северной Африки позволяют предположить, что динозавры до самого конца оставались разнообразными.

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