Теперь ученые знают, почему вымерли динозавры

66 миллионов лет назад с Земли исчезли последние динозавры. Ученые все еще пытаются понять, почему. Но новые окаменелости абелизавров из Северной Африки позволяют предположить, что динозавры до самого конца оставались разнообразными.
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