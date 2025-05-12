Почему повторное кипячение воды - не лучшая идея

Кипячение - один из древнейших и самых доступных способов сделать воду безопасной для питья. Оно эффективно уничтожает большинство вредных микроорганизмов, однако мало кто задумывается, что будет, если кипятить одну и ту же воду снова и снова.
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