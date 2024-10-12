Politico обвинила Иран в попытках убить Трампа

Власти Ирана пытаются убить экс-президента США Дональда Трампа и ряд бывших американских чиновников, которых считают причастными к гибели командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани в 2020 году, заявила газета Politico в статье, опубликованной 11 октября на сайте издания.