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Самые смешные «Ералаши» из советского детства с зимними сюжетами: смотрите прямо сейчас!

Самые смешные «Ералаши» из советского детства с зимними сюжетами: смотрите прямо сейчас!

Подборочка столь душевная, что растопит сердце даже у завуча и гаишника! И даже у завуча-гаишника. фото: YouTube-канал «Киножурнал Ералаш»Нет, не горячая батарея, надетая поверх тулупа, по-настоящему согреет зимой.

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