«Вы выключили нам воду. А мы вам Авдеевку!»Эти слова написали бойцы интербригады «Пятнашка» на здании Донецкой фильтровальной в Авдеевке после того, как выбили оттуда укронацистов!Уже практически два года город-миллионник живет без воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии