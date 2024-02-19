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«Вы выключили нам воду. А мы вам Авдеевку!»

«Вы выключили нам воду. А мы вам Авдеевку!»

«Вы выключили нам воду. А мы вам Авдеевку!»Эти слова написали бойцы интербригады «Пятнашка» на здании Донецкой фильтровальной в Авдеевке после того, как выбили оттуда укронацистов!Уже практически два года город-миллионник живет без воды.

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