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Экипажи Су-34 атакуют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи Су-34 атакуют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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