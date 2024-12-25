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Царьград

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Прорыв "непреступной обороны" вторые сутки подряд. Киев в огне. Секретные цели полыхают. Ракеты уничтожают F-16 и носителей Storm Shadow

Прорыв "непреступной обороны" вторые сутки подряд. Киев в огне. Секретные цели полыхают. Ракеты уничтожают F-16 и носителей Storm Shadow

В Киеве вторые сутки подряд воют сирены воздушной тревоги от большого количества наших дронов и даже ракет.

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