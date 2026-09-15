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Царьград

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Росмолодежь и омбудсмен Лантратова подписали соглашение о правах молодежи

Росмолодежь и омбудсмен Лантратова подписали соглашение о правах молодежи

Во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября, Яна Лантратова и Григорий Гуров подписали соглашение о защите прав молодежи и утвердили план на 2026-2027 годы, включающий 13 пунктов.

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