Росмолодежь и омбудсмен Лантратова подписали соглашение о правах молодежи

Во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября, Яна Лантратова и Григорий Гуров подписали соглашение о защите прав молодежи и утвердили план на 2026-2027 годы, включающий 13 пунктов.