Росмолодежь и омбудсмен Лантратова подписали соглашение о правах молодежи

Во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября, Яна Лантратова и Григорий Гуров подписали соглашение о защите прав молодежи и утвердили план на 2026-2027 годы, включающий 13 пунктов.
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