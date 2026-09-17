Мендель раскрыла отказ Зеленского от пяти мирных соглашений

Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский отверг минимум пять мирных предложений с 2022 года. Один из поворотов произошел после визита Бориса Джонсона.
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