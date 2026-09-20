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Захарян вышел на замену в 3-й раз подряд – на 87-й минуте игры с «Валенсией». У россиянина 33%-я точность пасов и 3 потери при 6 касаниях

Арсен Захарян вновь вышел на замену в конце игры Ла Лиги. Полузащитник появился на поле на 87-й минуте матча между «Сосьедадом» и «Валенсией» (3:2) в 7-м туре.

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