ТУСУР: новые кремниевые схемы снизят энергозатраты радиолокации

Учёные ТУСУРа разработали кремниевые интегральные схемы для СВЧ-приёмников и передатчиков АФАР. Новые схемы отличаются компактностью и экономичностью и будут выпускаться на АО «Микрон», способствуя снижению энергозатрат и улучшению радиолокационного оборудования.