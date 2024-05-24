Экс-топ-менеджер «Магнита» войдет в состав правления Wildberries

Состав правления Wildberries изменится, после того как одним из исполнительных директоров станет Ольга Наумова, бывший топ-менеджер «Пятерочки», «Магнита», «Соллерс», говорится в официальном сообщении пресс-службы маркетплейса.
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