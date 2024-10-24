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Израильские военные ликвидировали около 20 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Израильские военные ликвидировали около 20 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки уничтожили около 20 бойцов шиитского военизированного движения "Хезболла" на юге Ливана и несколько десятков боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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