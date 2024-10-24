Израильские военные ликвидировали около 20 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки уничтожили около 20 бойцов шиитского военизированного движения "Хезболла" на юге Ливана и несколько десятков боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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