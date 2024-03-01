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С Украины побежали артисты львовской оперы. Боятся мобилизации?

С Украины побежали артисты львовской оперы. Боятся мобилизации?

Трое ведущих артистов Львовского оперного театра отказались возвращаться на Украину после гастролей в Финляндии.

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