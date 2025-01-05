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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» предлагает Ольмо контракт на полгода с условием возвращения в «Барсу» в июле (Corriere della Sera)

Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо.

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