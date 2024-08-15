В районе чествовали первого комбайнера-двухтысячника.

С очередной победой - взятием рубежа в две тысячи тонн зерна -чествовали сегодня старшего комбайнера филиала ´Воротынь´ ОАО ´БЗТДиА´ Дмитрия Толкачева, который первым в Бобруйском районе достиг этого показателя.
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