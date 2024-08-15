Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

В районе чествовали первого комбайнера-двухтысячника.

В районе чествовали первого комбайнера-двухтысячника.

С очередной победой - взятием рубежа в две тысячи тонн зерна -чествовали сегодня старшего комбайнера филиала ´Воротынь´ ОАО ´БЗТДиА´ Дмитрия Толкачева, который первым в Бобруйском районе достиг этого показателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх