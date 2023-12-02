Численность ВС РФ увеличили на 170 тысяч военных

В заявлении ведомства говорится, что «в соответствии с указом президента России от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих».
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