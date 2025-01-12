Победивший ВСУшника в рукопашном бою солдат стал Героем России

Юрий Золотарев

Да пусть живёт - до ста, до ста-пятидесяти. Но ФОРМУ носить не имеет права! "Сценический образ"? Ну, если в кино, или в театре - это одно: надел, сыграл роль и СНЯЛ! Но "просто так" - чего ради? Чтоб люди думали (а они думают именно так!), что он - заслуженныф офицер? Но это же ДЕШЕВКА - такИм способом поддерживать свою популярность! Ни в грамм не оправдываю, каким бы "заслуженным" артистом он, Розенбаум, ни был!