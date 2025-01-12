Известия Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии, который победил в рукопашном бою военнослужащего ВСУ.
Победивший ВСУшника в рукопашном бою солдат стал Героем России
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да пусть живёт - до ста, до ста-пятидесяти. Но ФОРМУ носить не имеет права! "Сценический образ"? Ну, если в кино, или в театре - это одно: надел, сыграл роль и СНЯЛ! Но "просто так" - чего ради? Чтоб люди думали (а они думают именно так!), что он - заслуженныф офицер? Но это же ДЕШЕВКА - такИм способом поддерживать свою популярность! Ни в грамм не оправдываю, каким бы "заслуженным" артистом он, Розенбаум, ни был!
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1 час.
Юрий Золотарев
Скажем, не "ЗАрезал", а ПРИрезал, пожалел всё-таки напоследок, человеком остался! Если бы победила бандероЖОПская мразь - она бы ни в грамм не "пожалела" якута! Еще бы и изгалялся, медленно резал и снимал бы на видик, КАК режет! Потому что - фашистская сволочь!!
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1 час.
Семен Демин
Начал о здравии, а кончил за упокой. Автор, ты не выспался?
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1 час.
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