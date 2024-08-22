Пожарные в ЯНАО получили новую спецтехнику

Сотрудники пожарно-спасательных служб Ямала получили 11 единиц новой спецтехники. Документы и ключи пожарным вручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в «Противопожарной службе Ямало-Ненецкого автономного округа» Читать далее.
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