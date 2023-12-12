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Сенатор Сергей Митин сообщил, что яйца в России могут подешеветь уже весной

Сенатор Сергей Митин сообщил, что яйца в России могут подешеветь уже весной

Цены на яйца в России могут снизиться весной 2024 года, если правительство страны успешно реализует свои стимулирующие меры, которые будут правильно функционировать.

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Комментарии
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Модест
Ну что, господа буржуины, рыночек порешал? Газ продадим - всё купим за границей! А вот хренушки там! Мы импортировали из Европы сотни миллионов племенных яиц, а теперь эта синекура закончилась. Надо своё строить и возрождать маточные племенные птицефабрики. А это хлопотно, затратно и не сулит быстрой выгоды. Намного проще спекулировать на валютной бирже, не пачкая буржуйских ручек в курином навозе. А народ перетопчется, пусть курей на дачах разводят, если яичко захотелось... Социальное блин государство.
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