Сенатор Сергей Митин сообщил, что яйца в России могут подешеветь уже весной

Модест

Ну что, господа буржуины, рыночек порешал? Газ продадим - всё купим за границей! А вот хренушки там! Мы импортировали из Европы сотни миллионов племенных яиц, а теперь эта синекура закончилась. Надо своё строить и возрождать маточные племенные птицефабрики. А это хлопотно, затратно и не сулит быстрой выгоды. Намного проще спекулировать на валютной бирже, не пачкая буржуйских ручек в курином навозе. А народ перетопчется, пусть курей на дачах разводят, если яичко захотелось... Социальное блин государство.