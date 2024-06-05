В New World наконец-то заработала система шардов и стартовало событие Rabbit's Revenge Ne...

В New World наконец-то заработала система шардов и стартовало событие Rabbit's RevengeNew World получила очередное обновление, в котором появилось обновленное событие Rabbit’s Revenge, а также была внедрена технология шардов для серверовЧитать дальше → источник.
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