Охотники на уток нашли в лесу человеческие останки

В штате Северная Каролина, США, нашли человеческие останки в лесу. Об этом сообщает CBS News. Двое охотников на уток наткнулись в лесу возле шоссе на человеческие останки, о которых сразу сообщили полиции.
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