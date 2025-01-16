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Охотники на уток нашли в лесу человеческие останки

Охотники на уток нашли в лесу человеческие останки

В штате Северная Каролина, США, нашли человеческие останки в лесу. Об этом сообщает CBS News. Двое охотников на уток наткнулись в лесу возле шоссе на человеческие останки, о которых сразу сообщили полиции.

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