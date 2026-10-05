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Царьград

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Гастроэнтеролог Евгений Белоусов раскрыл опасность овощных чипсов

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов раскрыл опасность овощных чипсов

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов из клиники академика Ройтберга объяснил, почему овощные чипсы не заменят свежие овощи в питании.

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