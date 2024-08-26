«Обвинят Иран»: Трампа предупредили о подготовке нового покушения

Камалу Харрис только что назначили кандидатом в президенты, но кто такая Камала Харрис, почти четыре года числившаяся заместителем Джо Байдена, толком не знают даже делегаты съезда Демократической партии.
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