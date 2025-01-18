Предварительный ущерб АПК Курщины от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей

Врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев сообщил, что, по предварительным оценкам, ущерб, нанесённый агропромышленному комплексу региона в результате массированной атаки со стороны ВСУ, составляет около 110 миллиардов рублей.
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