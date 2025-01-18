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Предварительный ущерб АПК Курщины от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей

Предварительный ущерб АПК Курщины от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей

Врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев сообщил, что, по предварительным оценкам, ущерб, нанесённый агропромышленному комплексу региона в результате массированной атаки со стороны ВСУ, составляет около 110 миллиардов рублей.

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