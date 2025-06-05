В Петербурге полиция выявила почти 2,5 тысячи нарушений среди байкеров за неделю

Больше всего случаев связано с превышением скорости На прошлой неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел масштабный рейд Госавтоинспекции, направленный на соблюдение правил дорожного движения среди мотоциклистов.
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