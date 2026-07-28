Использование VPN и нейросетей станет отягчающим обстоятельствам

Использование VPN и нейросетей станет отягчающим обстоятельствамБастрыкин сообщил, что с подачи СК РФ готовится закон, который приведет к тому, что при совершении любых преступлений использование VPN и нейросетей будет учитываться как отягчающее обстоятельство, то есть увеличивать сроки и штрафы.