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Альбрехт Дюрер – отец масскульта? Какими были «комиксы XVI столетия»

Альбрехт Дюрер – отец масскульта? Какими были «комиксы XVI столетия»

550 лет назад, 21 мая 1471 года, в семье контролёра монет города Нюрнберга родился ребёнок. Третий по счёту, а всего, как впоследствии выяснится, один из восемнадцати — именно столько детей произведёт на свет его мать, урождённая Барбара Хольпер.

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