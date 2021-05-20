Альбрехт Дюрер – отец масскульта? Какими были «комиксы XVI столетия»

550 лет назад, 21 мая 1471 года, в семье контролёра монет города Нюрнберга родился ребёнок. Третий по счёту, а всего, как впоследствии выяснится, один из восемнадцати — именно столько детей произведёт на свет его мать, урождённая Барбара Хольпер.