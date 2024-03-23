Максим Шевченко: если ИГИЛ стоит за терактом в Москве, это прямо указывает на США и его марионеток, как кураторов

Журналист Максим Шевченко, комментируя попытки переложить вину за организацию и проведение теракта в «Крокус Сити Холле» на ИГИЛ*, указывает на то, что эта организация создана и курируется спецслужбами США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии