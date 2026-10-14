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Тульские новости

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Полиция завершила второй этап борьбы с незаконной миграцией в Тульской области

Полиция завершила второй этап борьбы с незаконной миграцией в Тульской области

В Тульской области с 1 по 10 октября 2026 года прошёл второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2026».

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