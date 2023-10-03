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Живая Кубань

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Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП под Анапой

Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП под Анапой

Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП под АнапойНакануне вечером на автотрассе от села Варваровка к хутору Рассвет под Анапой  ВАЗ 2106 под управлением 46-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КИА Церрато», за рулем которой был 36-летний мужчина.

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