Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП под Анапой

Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП под АнапойНакануне вечером на автотрассе от села Варваровка к хутору Рассвет под Анапой ВАЗ 2106 под управлением 46-летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КИА Церрато», за рулем которой был 36-летний мужчина.