Денис Арапов: «Достоверность информации – основа успеха в эпоху постправды»

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Журналистика сегодня – это больше, чем просто текст. Это синтез технологий, аналитики и креативного мышления, который требует от медийщиков гибкости и глубокого понимания аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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