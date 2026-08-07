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Разоружение проиранских групп в Ираке зависит только от итога войны в Иране

Разоружение проиранских групп в Ираке зависит только от итога войны в Иране

После убийства духовного владыки Ирана аятолы Али Хаменеи политика Ирана сильно трансформировалась и влияние на Ирак из мягкого идеологического влияния превратилось в жёсткие утановки генералов КСИР, в этих услових перед новый премьер-министром Ирака Али аз-Зейди стоит задача освободится от этого контроля, 5 августа пишет иракский исследователь, директор Gallup International по Ближнему Востоку и Северной Африке, профессор Мункит Дагер.

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