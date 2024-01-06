Наступление ВС РФ на Харьков: предостережения и напряженность Ольга ВайленкоСогласно последним данным, опубликованным изданием The Telegraph, Украина поднимает тревогу в свете возможного наступления российских Вооруженных сил на Харьков.
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