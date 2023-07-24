Военное обозрение

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Спустя 7 с лишним недель с начала контрнаступления обозначился кризис тактики ВСУ

Спустя 7 с лишним недель с начала контрнаступления обозначился кризис тактики ВСУ

Украинские войска в ходе своего контрнаступления в очередной раз вынуждены менять тактику. Сначала ВСУ пытались идти в атаку крупными силами с большим числом танков и другой бронетехники, преимущественно поставленной странами НАТО.

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