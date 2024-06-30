Оптимист Р. Ищенко отвлекся от похорон усраинушки и хоронит СШАшку.Гегемон в политике постоянно должен доказывать своё право на гегемонию, как вожак волчьей стаи постоянно вынужден демонстрировать наличие у него достаточной силы и ловкости, чтобы отстоять свой статус от посягательств.