Юрист раскрыл, за какой полис ОСАГО водителя могут арестовать на полгода

Многие водители всё ещё воспринимают автострахование как необязательную формальность — кто-то и вовсе игнорирует полис ОСАГО, а кто-то пытается сэкономить и приобретает подозрительно дешёвую страховку онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии