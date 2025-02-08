Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: -2°, небольшой снег• Севастополь: +1°, небольшой снег• Ялта: +4°, облачно• Алушта: +4°, небольшой снег• Евпатория: 0°, небольшой снег• Саки: 0°, небольшой снег• Бахчисарай: 0°, небольшой снег• Джанкой: -2°, небольшой снег• Судак: 0°, н.
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