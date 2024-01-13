В Пулково заявиле о риске отмены рейсов из-за пожара: аэропорт в режиме повышенной готовности

Пожар в Шушарах может повлиять на рейсы в Санкт-Петербурге. Что ответили в аэропорту.В свете масштабного пожара на складе Wildberries в Шушарах возникла обеспокоенность у пассажиров относительно возможного воздействия на авиационный трафик.