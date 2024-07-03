Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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На графике видно, как рынки приходят в себя после обвала из-за пандемии

На графике видно, как рынки приходят в себя после обвала из-за пандемии

Мировые фондовые рынки восстанавливаются после обвалов в эпоху пандемии, пишет Axios.Общая доходность отдельных фондовых индексов за 5 летВ последние годы S&P 500 стал явным победителем среди основных фондовых рынков благодаря крупным технологическим компаниям.

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